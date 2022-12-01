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В России продлили запрет полетов на юг до 9 декабря

Временные ограничения полетов в 11 аэропортов РФ продлили до 9 декабря

В России продлили запрет полетов на юг до 9 декабря
Фото: unsplash.com

В Росавиации продлили временные ограничения полетов в 11 аэропортов южной и центральной части России. Запрет на полеты будет действовать до 9 декабря.

«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Все остальные воздушные гавани РФ работают штатно, все изменения в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах.


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Сегодня в 11:04, просмотров: 137, комментариев: 0
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