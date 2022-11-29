«Почта России» запустила доставку ушедших из России брендов из интернет-магазинов Европы

«Почта России» запустила доставку ушедших из России брендов из интернет-магазинов Евросоюза, в числе которых Farfetch, Asos, Mytheresa. Об этом сообщили в пресс-службе организаци.

«Почта начала доставлять покупки из интернет-магазинов Евросоюза. Получить заказ можно в любом из 38 000 отделений по всей стране или курьером в более чем 14 000 населенных пунктов», — говорится в сообщении.

Воспользоваться сервисом могут клиенты «Почта Global», которая является партнером «Почты России» по доставке товаров из зарубежных онлайн-площадок. Уточняется, что сервис открывает россиянам доступ к таким магазинам и маркетплейсам, как Farfetch, Yoox, Asos, Net-a-Porter, Mytheresa. У клиентов также будет возможность сделать заказ с сайтов Zara, H&M, Adidas, Nike и других брендов, передает ТАСС.

Оплатить заказ на «Почта Global» можно российской банковской картой, уточнили в компании. Покупатели могут объединить несколько заказов в одну посылку или, наоборот, разделить покупку, чтобы отправить по разным адресам. В стоимость доставки включено хранение на складе оператора до 90 дней.

Заказы из европейских интернет-магазинов поступают на склады партнера в Берлине, а затем отправляются покупателю. Сроки доставки из Германии в Россию составят от 14 дней, включая процедуру таможенного оформления. В случае, если стоимость посылки превысит 1000 евро или вес 31 кг, покупателю придется оплатить пошлину.