РБК: в России продлят срок работы устаревших полигонов ТКО на три года

Правительство РФ намерено продлить до января 2026 года срок работы устаревших полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом со ссылкой на текст направленных в Госдуму поправок сообщает РБК.

Власти планируют продлить срок работы полигонов, которые были открыты до 2019 года - до старта «мусорной реформы», и у которых нет документации, отмечает издание. Предполагалось, что отходы на таких свалках будут размещать до начала 2023 года, поскольку к этому времени в стране должны были построить современные полигоны. Однако, по данным комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, в 21 субъекте РФ такие планы не выполнили.

Председатель комитета Дмитрий Кобылкин отметил в своем телеграм-канале, что главы четверти регионов опасаются мусорного коллапса в новогодние праздники. По его данным, наиболее сложная ситуация сложилась в Омской области, на Камчатке, Сахалине, в Алтайском крае, Новосибирской области и Краснодарском крае.

«Регионы отмечают, что инфраструктуры нет. И причины у всех разные: от отсутствия финансовых средств до недостаточной работы в этом направлении», — написал он.

Представитель вице-премьера Виктории Абрамченко Марта Галичева пояснила РБК, что власти регионов попросили Минприроды продлить срок работы полигонов. В правительстве инициативу поддержали. Однако новых отсрочек, по словам Галичевой, не будет: субъекты обязаны запустить новые полигоны и выполнить поручение президента о 100-процентной сортировке отходов и двукратном сокращении захоронения к 2030 году.