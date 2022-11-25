Александр Моор поручил провести аудит социальной инфраструктуры

Провести полный аудит инфраструктуры, разработать и внедрить новые стандарты использования соцобъектов поручил глава Тюменской области Александр Моор региональным департаментам и муниципалитетам во время ежегодного послания.

Александр Моор выразил мнение, что нужно менять логику использования ресурсной базы социальных объектов: «Любое социальное учреждение должно стать центром местных сообществ. Те проекты, которые мы делаем, надо делать не только для людей, но и вместе с людьми. Нужно дать возможность людям встречаться, общаться, проводить вместе праздники, делать что-то совместное. Мы недооцениваем значимость общения в жизни людей, хотя это одна из главных потребностей человека. Именно общение, как показал опыт социальных гостиных, открытых для семей мобилизованных граждан, помогает людям переживать сложности».

В сегодняшних условиях необходимо повысить эффективность использования социальной инфраструктуры не только в крупных городах, но и в сельских районах, подчеркнул губернатор. В районах области построено достаточно спортивных комплексов, учреждений культуры, молодежных центров: «Не так давно по области проехал по моему заданию тайный покупатель, который подтвердил мою гипотезу – эта инфраструктура может дать людям больше».

В селах Тюменской области строят и ремонтируют Дома культуры. Так ДК села Армизонское отремонтируют до конца 2022 года, а в селе Большое Сорокино новый ДК построят к концу 2023 года.

Александр Моор выразил уверенность, что достижение макроэкономических показателей, рост индекса промышленного производства и валового регионального продукта – не самоцели. Все это имеет значение только в том случае, если оказывают положительное влияние на качество жизни людей, их самоощущение.