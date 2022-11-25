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43% россиян удалось сделать сбережения в этом году

Каждый второй россиянин намерен откладывать деньги в 2023 году

43% россиян удалось сделать сбережения в этом году
Фото: pixabay

Каждый второй россиянин (51%) намерен делать сбережения в 2023 году, следует из результатов исследования сервиса «Работа.ру» и «Сберстрахование». Еще 27% респондентов пока не решили, будут ли копить деньги, а 22% не собираются ничего откладывать.

Те, кто планирует создавать накопления, в среднем хотели бы за год отложить 370 тыс. рублей. Каждый третий (30%) рассчитывает скопить 500 тыс. рублей за год, каждый четвертый (25%) — от 100 тыс. до 199 тыс. руб., а каждый шестой (16%) — от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб. По 10% опрошенных отметили, что их целью является сбережение до 50 тыс. руб., а также суммы от 300 тыс. до 499 тыс. руб.

При этом в течение 2022 года, по данным опроса, откладывать часть дохода получилось у 43%. Только 18% делали это ежемесячно, а 25% признали, что занимались сбережениями «время от времени».


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Сегодня в 15:47, просмотров: 58, комментариев: 0
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