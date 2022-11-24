16+
Логотип Сиапресс
USD  60,3866   EUR  62,7814  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Александр Моор оценил оперативность системы управления регионом

Система управления регионом стала оперативнее благодаря внедрению штабного принципа

Александр Моор оценил оперативность системы управления регионом
Фото: admtyumen.ru

Совершенствование системы государственного управления в кризисных условиях стало одним из самых важных разделов ежегодного послания губернатора Тюменской области Александра Моора депутатам областного парламента.

Система стала на порядок оперативнее благодаря внедрению штабного принципа организации труда, уверен губернатор. Штабы объединяют все уровни управления в зависимости от решаемых задач. Это позволяет более четко определять приоритеты и заметно ускоряет принятие важных и неотложных решений.

«Сегодня Тюменская областная дума будет принимать бюджет на следующие три года. Уже ясно, что это будет время испытаний, хотя, если сказать честно, мы уже живем в особом режиме последние три года», – заявил глава области. Но, благодаря экстремальным условиям, власть научилась действовать активно, адаптировав систему государственного управления к новой реальности.

«То, что в обычное время решалось путем бумажной переписки, последовательных согласований и занимало недели, если не месяцы, стало решаться оперативно во время очных встреч за одним столом», – отметил Александр Моор, поблагодарив руководителей территориальных подразделений федеральных органов власти, без которых управленческая мобилизация была бы невозможна.

Так, проанализировав опыт лесных пожаров, региональное правительство значительно ускорило процесс создания областной противопожарной службы. В период пандемии, когда система приема звонков медицинскими учреждениями испытывала многократную перегрузку, за короткое время в Тюменской области создали новую систему приема и обработки обращений.

Серьезными результатом работы модернизированной системы регионального управления губернатор считает дополнительные меры помощи бизнесу: в пандемию была снижена налоговая нагрузка на предпринимателей, компенсировались затраты субъектов малого бизнеса на уплату процентов по кредитам и многое другое.

Оперативной стала и социальная поддержка граждан. Как тюменцев активно поддерживали во время пандемии и лесных пожаров, так и сейчас помогают мобилизованным жителям Тюменской области и их семьям.

По словам главы области, без прямого деятельного участия всего депутатского корпуса необходимая оперативность в реализации антикризисных мер была бы невозможна.


нравится (0) не нравится (0)
24 ноября в 17:36, просмотров: 172, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Югре похолодает до -40 градусов 797
  2. Дефицит югорского бюджета на 2023 год превысил 40 млрд рублей 748
  3. Сургутянин вышел на оживленную проезжую часть, чтобы остановить машину // ВИДЕО 684
  4. Югорские разработчики смогут продвигать свои сервисы через новый магазин приложений 637
  5. Аварийное жилье, добыча нефти и строительные регламенты: какие вопросы задали Наталье Комаровой на пресс-конференции? 625
  6. ​Предприниматели со всей Югры соберутся, чтобы понять, как жить дальше 625
  7. ​Развитие в период турбулентности: мобильный оператор Tele2 рассказал о строительстве новых объектов связи в Югре 613
  8. Пешеход попал под колеса автомобиля на «зебре» в Когалыме 536
  9. Пьяная югорчанка разбила нос и воткнула нож в поясницу своему возлюбленному 524
  10. В больницах России не хватает около 25 тысяч врачей 502
  1. В Югре отменили обязательную вакцинацию для находившихся в группе риска 2950
  2. ​Актировка: 1-4 классы первой смены 2634
  3. Муравейник в столице Югры признан самым большим в России 1936
  4. ​Не прелесть ли? 1901
  5. ​Если на городской земле можно построить все что угодно – это обессмысливает политику формирования привлекательного региона 1745
  6. В Госдуме хотят ввести курортный сбор для отдыхающих за границей 1689
  7. Бывший руководитель «Союза молодежи Сургута» признан иноагентом 1572
  8. Экзотическая «Птичка» поселилась в Сургуте 1566
  9. Куда сходить в Сургуте на выходных 19-20 ноября? // АФИША 1563
  10. В Сургуте отменили цирковое выступление с Хагги Вагги 1536
  1. Демобилизованным в ХМАО придется вернуть выплату в 250 тысяч рублей 5283
  2. Елена Исламуратова: «Наша главная задача — сохранять национальные культуры и традиции» 4956
  3. Югорские ученые объяснили ноябрь с лужами на Крайнем Севере 4093
  4. Следователи проверяют информацию об избиении школьников в Сургуте 3989
  5. Почетный гражданин 3971
  6. Вартовчанка впала в кому после похода к косметологу и позже скончалась 3911
  7. Всё, что нужно знать про уплату имущественных налогов в 2022 году 3565
  8. Как Югра завершила дорожную кампанию — 2022 3412
  9. Дом для всех 3286
  10. Обсуждение здорового человека 3048

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика