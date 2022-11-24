Александр Моор назвал дерегулирование одним из эффективных методов активации экономических ресурсов

Предприниматели отмечают заметное снижение административного давления на бизнес в Тюменской области. Об этом заявил губернатор Александр Моор, выступая 24 ноября с ежегодным посланием перед депутатами областного парламента.

Глава региона выразил уверенность, что дерегулирование – один из эффективных методов активации экономических ресурсов на местах, утверждая, что отсутствие давления со стороны государства дает толчок экономической инициативе.

«Бизнес любит работать в нашем регионе», – сказал губернатор, анализируя перспективы экономического развития Тюменской области.

«Новая реальность порождает новый тип инвестора с новыми экономическими задачами. Для нас это значит, что мы должны заново пересмотреть наши инвестиционные предложения. В этом году мною был сделан первый важный шаг в этой работе. Теперь в правительстве за привлечение инвестиций отвечает не один, а все заместители губернатора, чтобы в меняющихся условиях не упустить новые, не всегда очевидные возможности экономического роста», – подчеркнул глава региона.

Александр Моор поручил главам муниципальных образований, департаменту инвестполитики и господдержки предпринимательства области обратить особое внимание на местных инвесторов, помочь в создании и продвижении брендов, поставить на системную основу разработку бизнес-моделей и систем обучения для малого бизнеса

Губернатор поставил задачу: «Любой житель Тюменской области, желающий открыть небольшое предприятие, должен иметь возможность бесплатно получить такую помощь в центрах поддержки предпринимательства. Эта работа должна быть синхронизирована с системой профессионального образования. Прошу департамент образования и науки Тюменской области учесть потребности малого бизнеса в подготовке кадров».

Как считает Александр Моор, власти региона, поддерживая идеи малого бизнеса, развивают местную экономику, делают ее более устойчивой, создают рабочие места. Но также важно то, что силами активных людей меняется окружающая среда – города, поселки, деревни становятся более современными и привлекательными для жизни.