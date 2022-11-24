Министр здравоохранения РФ отметил дефицит врачей в стране

В России дефицит врачей составляет около 25 тысяч человек, а среднего медперсонала – порядка 50 тысяч. При этом, нехватку персонала наблюдают чаще всего в первичном звене и сельской медицине, сообщили в «ТАСС» со ссылкой на министра здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Дефицит кадров по врачам – около 25-26 тысяч. По среднему медперсоналу – в пределах 50 тысяч. Это не критичный дефицит, но он важный», – отметил Мурашко. Он также добавил, что в городских стационарах дефицита, как правило, нет. Однако есть большая востребованность анестезиологов-реаниматологов.

Напоминаем, в Югре сельским медицинским работникам выделят единовременные выплаты.