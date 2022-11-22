Мужа олимпийской чемпионки Юлии Липницкой призвали в рамках мобилизации

Фигуриста Владислава Тарасенко, мужа олимпийской чемпионки по фигурному катанию Юлии Липнцикой, призвали в рамках частичной мобилизации. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.

По данным агентства, 25-летний Тарасенко получил повестку и явился в военкомат. Отмечается также, что он прошел подготовку на полигоне в подмосковном Алабино.

Руководитель академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская, где фигурист работает тренером, подтвердила информацию о его мобилизации. По ее словам, спортсмена призвали около месяца назад.

Владислав Тарасенко тренировался у Алексея и Татьяны Мишиных, а также у Этери Тутберидзе. В 2015 году он выиграл финал Кубка России среди юниоров, в 2017-м завершил карьеру.

Юлия Липницкая стала олимпийской чемпионкой в 2014 году, а в 2017-м объявила о завершении карьеры. В 2020 году спортсменка сообщила о том, что она и ее возлюбленный фигурист Владислав Тарасенко стали родителями дочери.