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​У олимпийской чемпионки Юлии Липницкой мобилизовали мужа

Мужа олимпийской чемпионки Юлии Липницкой призвали в рамках мобилизации

​У олимпийской чемпионки Юлии Липницкой мобилизовали мужа
Фото: страница Юлии Липницкой / vk.com

Фигуриста Владислава Тарасенко, мужа олимпийской чемпионки по фигурному катанию Юлии Липнцикой, призвали в рамках частичной мобилизации. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.

По данным агентства, 25-летний Тарасенко получил повестку и явился в военкомат. Отмечается также, что он прошел подготовку на полигоне в подмосковном Алабино.

Руководитель академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская, где фигурист работает тренером, подтвердила информацию о его мобилизации. По ее словам, спортсмена призвали около месяца назад.

Владислав Тарасенко тренировался у Алексея и Татьяны Мишиных, а также у Этери Тутберидзе. В 2015 году он выиграл финал Кубка России среди юниоров, в 2017-м завершил карьеру.

Юлия Липницкая стала олимпийской чемпионкой в 2014 году, а в 2017-м объявила о завершении карьеры. В 2020 году спортсменка сообщила о том, что она и ее возлюбленный фигурист Владислав Тарасенко стали родителями дочери.


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Сегодня в 18:06, просмотров: 83, комментариев: 0
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