Пункт приема вторсырья — новый экологический проект АО «Полигон ЛТД»

Экологическая осознанность становится нашей хорошей привычкой. Для многих раздельный сбор отходов — теперь очевидное и простое дело. А вот чтобы полезные фракции отходов получили вторую жизнь, необходим посредник. И здесь на помощь спешит «Птичка».

«Это не просто пункт приема вторсырья», — рассказывают волонтеры «Птички»: здесь появилась новая площадка экосообщества Сургута и Сургутского района. На этом пространстве запущены экообразование, буккроссинг, а также разработка и реализация экологических инициатив.

Отчего же, спросите, такой необычный символ — птичка? Не узнали? Это шалашник — звезда апсайклинга и великий эколог птичьего мира. Обитает он в Австралии и Новой Гвинее. Дело в том, что для украшения своего гнезда шалашники используют всевозможный подсобный материал, включая пуговицы, фантики, брошенный мелкий пластик, реализуя таким образом экологичные процессы повторного использования отходов). Авторы проекта — АО «Полигон ЛТД» решили: «Раз уж мы придумали необычные деревья-контейнеры (экологический проект «Чудо-дерево»), то и «Птичка» наша должна быть особенная».

Символ есть. Пункт открыт. Не хватает только вас! Да-да, именно вас!

Приходите!

Ждём по адресу: г. Сургут, Проспект Набережный, дом 5 строение 2.

Кстати: Мы принимаем для передачи на переработку: стекло, железо, алюминий; пластиковые бутылки и флаконы от напитков, масла, бытовой химии; пластиковую тару из полипропилена и полиэтилена, пакеты и пленки мягкие цветные и прозрачные; макулатуру, упаковку «Тетра пак», крышечки; зубные щетки, батарейки, электронные сигареты; пустые блистеры от лекарств, пластиковые карты, CD, DVD; текстиль.

Для обмена для обмена и передачи в благотворительных целях принимаем: пробки натуральные от винных бутылок; канцтовары в хорошем состоянии; конструкторы LEGO; виниловые пластинки; предметы быта эпохи СССР; книги; текстиль, пригодный для носки.