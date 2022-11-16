Автомобили должны стать более доступными для российских семей, заявил Путин

Покупка автомобилей должна стать гораздо доступнее для российских семей, несмотря на возникшие трудности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с правительством.

«Нужно, конечно, при организации работы в сфере автомобильного производства добиться того, чтобы автомобили стали гораздо более доступными для российских семей в сегодняшних условиях», — цитирует Путина ТАСС.

Это условие должно быть выполнено вопреки проблемам с логистикой и доставкой запчастей, добавил президент. Глава Минпромторга Денис Мантуров заверил Владимира Путина, что работа в этом направлении уже ведется, а инструменты, которые помогают сделать покупку машины более доступной, уже применяются. В ответ Путин призвал Минпромторг следить за рынком, чтобы «никто не злоупотреблял и необоснованно не поднимал» цены на автомобили, пишут «Ведомости».

Ранее агентство «Автостат» подсчитало, что за девять месяцев 2022 года новые автомобили в России подорожали на 19%. По данным Ассоциации европейского бизнеса, за десять месяцев текущего года продажи машин упали на 60,8% - до 502,5 тыс. штук.