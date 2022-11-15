Через 15 лет население Земли может увеличиться до 9 млрд человек

Население Земли достигло отметки в 8 млрд человек. Рост объясняют увеличением числа людей репродуктивного возраста, ускорением миграции, урбанизацией, а также высоким уровнем рождаемости в развивающихся странах, сообщили в «ТАСС» со ссылкой на подсчеты ООН.

«Это историческая веха в развитии человечества», – отметили во всемирной организации. Так, по их информации, для увеличения населения на 1 млрд понадобилось 12 лет. А отметку в 9 млрд можно ожидать к 2037 году.

Добавим, что за все время ведения статистики ООН, Китай продолжает занимать первое место в мире по численности населения. Но через пару лет лидирующую позицию может занять Индия.