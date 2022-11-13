Россиянам стали доступны электронные водительские права в приложении «Госуслуги.Авто»

В последнем обновлении приложения «Госуслуги.Авто» россиянам стали доступны электронные водительские права. Можно загрузить полную цифровую копию удостоверения либо его QR-код для предъявления инспектору, пишет «Коммерсантъ». Ранее приложение «Госуслуги.Авто» позволяло предъявлять инспекторам только электронные СТС.

Уточняется, что в действующих ПДД QR-коды не упоминаются - водители обязаны иметь при себе и предъявлять оригинальные документы. В приложении «Госуслуги.Авто» также отмечается, что сотрудник ГИБДД вправе потребовать для проверки обычное удостоверение.

В июне начальник ГИБДД Михаил Черников заявлял о том, что сотрудникам уже направлены разъяснения о том, что QR-код приравнивается к полноценным документам, напоминает издание. Полная их легализация должна произойти после вступления в силу соответствующих поправок в ПДД с 1 марта 2023 года.