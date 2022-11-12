Сургутский адвокат пойдет под суд за незаконное завладение земельным участком

Следователи Сургута завершили расследование уголовного дела в отношении адвоката окружной адвокатской палаты. Мужчина обвиняется в незаконном завладении земельного участка по предварительному сговору, вопреки желанию собственника земли. В результате чего фактическому собственнику причинен ущерб на сумму более полмиллиона рублей.

«По версии следствия, в 2013 – 2014 годах адвокат, действуя по предварительному сговору со знакомым предпринимателем, с целью незаконного завладения чужим имуществом, изготовил фиктивный договор купли-продажи и акт приема-передачи земельного участка, расположенного в одном и садово-огородных кооперативов города Сургут. На основании указанных документов, вопреки воле и желанию фактического собственника, суд признал право собственности на участок за покупателем, которым выступил индивидуальный предприниматель. На основании решения суда и последующих фиктивных действий по оформлению перехода права собственности на участок между обвиняемым и его сообщником, земельный участок перешел в собственность адвоката», – отметили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Обвиняемый вину признал и раскаялся, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество группой лиц по предварительному сговору в крупном размере».