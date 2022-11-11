Опрос: 48% российских студентов испытывают финансовые трудности

Каждый второй российский студент (48%) испытывает финансовые трудности. Это следует из результатов исследования образовательной платформы Skillbox совместно с VK. В опросе приняли участие более 1200 россиян.

Опрос также показал, что 29% студентов редко сталкиваются с финансовыми проблемами, 23% не испытывают потребности в деньгах, пишут «Ведомости». При этом каждый третий студент (32%) старается не выходить за рамки бюджета в 10 тыс. рублей, 17% респондентов каждый месяц тратят не больше 40 тыс. рублей и только 11% превышают эту сумму.

Большинство студентов (46%) живут на финансовую помощь от родителей и близких. Стипендии хватает лишь 15% опрошенных, еще 12% получают гранты. Среди наиболее популярных расходов — питание (29%), жилье (20%), в том числе аренда квартиры и коммунальные платежи, и транспорт (18%).