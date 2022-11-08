16+
Логотип Сиапресс
USD  61,2367   EUR  60,9013  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Минобороны поддержало идею вернуть в школы начальную военную подготовку

Минобороны поддержало идею о введении начальной военной подготовки в школах, узнали «Известия»

Минобороны поддержало идею вернуть в школы начальную военную подготовку
Фото: pixabay

Минобороны поддержало идею ввести в школах и профтехучилищах уроки по начальной военной подготовке (НВП). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо замминистра обороны Валерия Герасимова руководителю фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергею Миронову. Последний ранее обратился в министерство с предложением включить новый предмет в обязательную программу образования.

«Принимая во внимание актуальность рассматриваемого вопроса, предложение о введении отдельного учебного предмета «Начальная военная подготовка» на уровнях среднего общего и среднего профессионального образования как обязательного для изучения, безусловно, заслуживает внимания и поддерживается», — говорится в тексте ответа министра.

По словам Герасимова, новый предмет необходимо преподавать в течение последних двух лет обучения, а также выделить на него не менее 140 часов в учебный год. В Минобороны рекомендовали предусмотреть профессиональную переподготовку преподавателей по предмету, чтобы обучение было успешным. Если же потребуются новые кадры, то их предлагают набирать из тех, кто ранее проходил военную службу по контракту на офицерских должностях. В приоритете — военнослужащие, участвовавшие в боевых действиях.

НВП в школах РСФСР была фактически упразднена в конце 1980-х. С предложением возобновить подготовку школьников выступил Сергей Миронов. По его мнению, введение НВП поможет решить несколько задач — трудоустроить десятки тысяч людей и «провести планомерную подготовку граждан к возможному противостоянию с врагом».


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:34, просмотров: 90, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Сургуте на Черном Мысу откроют спортплощадку для детей и подростков 765
  2. ​В Нефтеюганском районе утонул рыбак: оступился и попал в полынью 719
  3. ​Кого нельзя называть 670
  4. ​В Солнечном при пожаре в аварийном доме погиб ветеран ВОВ - прокуратура начала проверку 625
  5. Сургутяне смогут увидеть сегодня уникальное природное явление 574
  6. ​В Ханты-Мансийске пройдет очередной форум «ЮграТур» 556
  7. ​Наталья Комарова выступит с годовым отчетом перед югорчанами и депутатами 9 ноября 519
  8. ​Еще быстрее и удобнее: Сбер максимально упростил платежи по QR-коду 518
  9. ​К 2050 году население Югры должно будет перевалить за 2 млн человек 481
  10. В Госдуме рассказали, почему раздают повестки после завершения мобилизации 280
  1. Демобилизованным в ХМАО придется вернуть выплату в 250 тысяч рублей 3819
  2. В Сургуте расследуют уголовное дело об убийстве тарелкой 2458
  3. Куда сходить в Сургуте на выходных 4-6 ноября? // АФИША 2323
  4. Всё, что нужно знать про уплату имущественных налогов в 2022 году 2278
  5. В Сургуте открылся первый «Фермерский островок» в Югре 2113
  6. Бывший главный архитектор вернулся в администрацию Сургута 1860
  7. Освещение двух внутриквартальных проездов завершили в Сургуте 1801
  8. Строительство дороги от Югорского тракта до протоки Кривуля в Сургуте почти завершили 1769
  9. ​В Сургуте вынесен приговор бывшим наркополицейским 1700
  10. Шесть компьютерных привычек пользователей Windows, ​​​​​​​от которых лучше отказаться // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1696
  1. Опубликована карта укрытий для населения в Сургуте 9466
  2. СМИ сообщили о брони от мобилизации для сотрудников «Роснефти» в ХМАО 9445
  3. В Югре опровергли информацию о второй волне мобилизации 6612
  4. ​Квартиру с золотым туалетом продают в Югре за 12 млн рублей 4698
  5. Наталья Комарова: заседания призывной комиссии в Югре будут проходить в прямом эфире 4676
  6. В Югре идут новые отправки мобилизованных 4358
  7. Демобилизованным в ХМАО придется вернуть выплату в 250 тысяч рублей 3819
  8. В Нижневартовске опубликовали карту укрытий для населения 3501
  9. Жителям Сургута рекомендовали оставаться дома в понедельник 3279
  10. Елена Исламуратова: «Наша главная задача — сохранять национальные культуры и традиции» 3131

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика