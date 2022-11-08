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Российский авторынок продолжил падение в октябре

Российский авторынок сократился на 63% в октябре

Российский авторынок продолжил падение в октябре
Фото: pixabay

Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России сократились в октябре на 62,8% - до 45,2 тыс. штук подсчитали в Ассоциации европейского бизнеса. При этом рынок оказался меньше, чем в сентябре, когда продажи составили 46,7 тыс. штук, а темпы сокращения к прошлому году были чуть ниже — на 59,6%, пишет «Коммерсантъ».

За десять месяцев 2022 года продажи автомобилей упали на 60,8% - до 502,5 тыс. штук. В эти данные не включены результаты отчетов BMW, Mercedes-Benz, Chery и ее марки Exeed — они отчитываются только поквартально.

Кроме того, отмечает издание, в октябре в минусе оказались самые популярные в России марки, включая Lada, продажи которой выросли на 20% месяцем ранее. В октябре реализация АвтоВАЗа сократилась на четверть - до 19 тыс. штук.

Значительно худшую динамику показали корейские Kia и Hyundai: из-за недопоставок и приостановки выпуска в РФ продажи Kia упали на 79% - до 3,3 тыс. штук, Hyundai — на 86%, до 1,8 тыс. штук. Распродающие запасы и покидающие рынок Nissan (1,2 тыс. штук) и Renault (1,1 тыс.) сократили продажи на 77% и 88% соответственно. Продажи Skoda упали на 85% - до 812 машин. Другие популярные в прошлые годы бренды реализовали менее 500 машин каждый за прошлый месяц - например, Mitsubishi продал всего 70 машин (падение на 98%).


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Сегодня в 14:17, просмотров: 86, комментариев: 0
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