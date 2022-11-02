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Срочников могут отправить на службу в приграничные регионы

Солдат-срочников могут направить на службу в приграничные территории

Срочников могут отправить на службу в приграничные регионы
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Россиян, призванных на срочную службу, могут отправить в приграничные территории, близкие к зоне боевых действий. Никакого участия в боевых действиях срочники принимать не будут Об этом «Ведомостям» сообщил председатель комитета Госдумы России Андрей Картаполов.

«Призывников могут направить служить в соседние с зоной боевых действий регионы, к примеру в Белгородскую и Курскую области или на базирующийся в Севастополе Черноморский флот. Но никакого участия в боевых действиях срочники принимать не будут. На территорию принятых в состав России субъектов они направляться не будут», — заявил Андрей Картаполов.

Также депутат отметил, что солдаты, закончившиеся срочную службу в ВС РФ, могут поступить на контракт, если «изъявят такое желание», а если нет, «…то никто им этого предлагать не будет, поскольку они отслужили свое».


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Сегодня в 11:44, просмотров: 107, комментариев: 0
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