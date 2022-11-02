ДТП с двумя пострадавшими пассажирками произошло на югорской трассе

ДТП с пострадавшими произошло днем накануне, 1 ноября, на 54 км дороги Нижневартовск-Радужный в Нижневартовском районе. По данным окружной Госавтоинспекции, 23-летний водитель LADA не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и съехал в кювет. В результате две пассажирки получили травмы.

Всего за минувшие сутки в ХМАО произошло 2 ДТП, в которых 3 человека получили травмы. Сотрудники ГИБДД задержали 9 водителей в состоянии опьянения, 2 - за отказ от прохождения освидетельствования и 2 - за повторное управление транспортом с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 28 водителей и 41 - за нарушение правил перевозки детей.