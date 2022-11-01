Эксперты узнали, на что россияне тратят деньги с наступлением ночи

Ночью доля операций по покупке алкоголя возрастает в 9 раз по сравнению с дневными часами. Это следует из результатов исследования сервиса интернет-эквайринга «Тинькофф Касса» и аналитического проекта Tinkoff Data, пишут «Ведомости».

Согласно результатам исследования, доля покупок алкоголя ночью составляет 2,3%, днем этот показатель находится на уровне 0,25%. Увеличивается в это время и средний чек на алкогольную продукцию — на 20%, с 964 рублей днем до 1 142 рублей ночью.

«Из-за запрета на продажу алкоголя в вечернее и ночное время большая часть покупок приходится на бары, клубы и рестораны, где продажа алкоголя легальна, а напитки продаются по более высоким ценам, чем в магазинах», — говорится в исследовании.

Также ночью отмечается рост в категориях цифровых товаров, к которым относятся фильмы, музыка, электронные книги, подписки на сервисы и др., доля покупок которых увеличивается в 4 раза — с 1% до 4%. В три раза увеличивается и доля транзакций по оплате такси и каршеринга — с 6,1% до 18,3%.

Уточняется, что ночные транзакции составляют 4% от всех операций. Из них почти половина (42%) приходится на покупки онлайн, тогда как днем этот показатель находится на уровне 21% от всех покупок в дневное время.