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В России могут ввести уголовное наказание за уклонение от мобилизации

В РФ планируют ввести уголовное наказание для уклонистов от мобилизации

В России могут ввести уголовное наказание за уклонение от мобилизации
Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Депутаты Госдумы намерены внести в нижнюю палату законопроект о поправках в Уголовный кодекс РФ, которые предусматривают наказания за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на документ.

По информации издания, уклонистов предполагается штрафовать на сумму от 200 до 500 тысяч рублей. Помимо этого, наказанием могут стать принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, что указа от президента России Владимира Путина о завершении частичной мобилизации – не поступало.


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Сегодня в 10:32, просмотров: 157, комментариев: 0
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