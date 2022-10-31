Песков ответил на вопрос об указе о завершении частичной мобилизации

Кремль дополнительно проинформирует по поводу указа президента РФ Владимира Путина о завершении частичной мобилизации, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы проинформируем вас дополнительно», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Комментируя вопрос о том, может ли Минобороны направить новые мобилизационные задания в регионы, пресс-секретарь Путина посоветовал «ориентироваться на заявление министра обороны». «В данном случае было заявление министра обороны. Нужно на него ориентироваться», — сказал он.

28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации в России. «Установленное вами задание — 300 000 человек — выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется», — заявил Шойгу.

Он уточнил, что уже 82 000 мобилизованных отправлены в зону боевых действий, а 218 000 военнослужащих проходят подготовку на полигонах.