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Правительство РФ расширило список недружественных стран

Кабмин включил в перечень недружественных стран 11 Британских заморских территорий

Правительство РФ расширило список недружественных стран
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Правительство РФ увеличило список недружественных стран 11 Британскими заморскими территориями. Об этом сообщили на официальном сайте кабмина.

«В перечень добавлено ещё 11 Британских заморских территорий, поддержавших санкции, введённые Великобританией в отношении России. Это Бермуды, Британская антарктическая территория, Британская территория в Индийском океане, острова Кайман, Фолклендские острова, Монтсеррат, острова Питкэрн, острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова, Акротири и Декелия, Теркс и Кайкос», – сказано в сообщении.

Ранее в списке было только три из 14 территорий, находящихся под суверенитетом Великобритании. Отметим, что данные территории поддержали санкции Великобритании против России.


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Сегодня в 16:30, просмотров: 108, комментариев: 0
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