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Три россиянки погибли в давке на Хэллоуин в Сеуле

В Сеуле погибли три россиянки во время давки на Хэллоуин

Три россиянки погибли в давке на Хэллоуин в Сеуле
Фото: РИА Новости

В районе Итхэвон Сеула в результате давки во время празднования Хэллоуина погибли три гражданки России. Об этом сообщили «ТАСС» со ссылкой на информацию из российского посольства в Сеуле.

«Всего три гражданки РФ погибли. Последняя погибшая та, что числилась пострадавшей. Ее нашли родственники. Скончалась в больнице», – сказал представитель посольства.

По данным местных СМИ, причиной давки могло стать появление на улице местной поп-знаменитости. В связи с трагедией президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил национальный траур, который продлится до 6 ноября. По последним данным, погибли 152 человека, еще 82 пострадали. Среди погибших 19 иностранцев.


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Сегодня в 10:31, просмотров: 93, комментариев: 0
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