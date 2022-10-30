В Сеуле погибли три россиянки во время давки на Хэллоуин

В районе Итхэвон Сеула в результате давки во время празднования Хэллоуина погибли три гражданки России. Об этом сообщили «ТАСС» со ссылкой на информацию из российского посольства в Сеуле.

«Всего три гражданки РФ погибли. Последняя погибшая та, что числилась пострадавшей. Ее нашли родственники. Скончалась в больнице», – сказал представитель посольства.

По данным местных СМИ, причиной давки могло стать появление на улице местной поп-знаменитости. В связи с трагедией президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил национальный траур, который продлится до 6 ноября. По последним данным, погибли 152 человека, еще 82 пострадали. Среди погибших 19 иностранцев.