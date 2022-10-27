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​Кадровые центры Тюменской области переходят к проактивным методам работы с клиентами

Модернизированные Кадровые центры в Тобольске работают по принципу «одного окна»

​Кадровые центры Тюменской области переходят к проактивным методам работы с клиентами
Фото: admtyumen.ru

Модернизированный Кадровый центр должен менять основной вектор работы – отказаться от неэффективных подходов к трудоустройству в пользу индивидуальной помощи каждому обратившемуся. Именно этот принцип реализуется в Тюменской области, сообщает областной департамент труда и занятости населения.

В Кадровом центре «Работа России» Тобольска и Тобольского района реализуются мероприятия по повышению эффективности деятельности службы занятости. Работа по этому направлению ведется с 2021 года в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Основной задачей нововведений является переход к проактивным методам работы с клиентами.

Консультанты центра содействуют решению возникающих вопросов по принципу «одного окна» в соответствии с жизненными ситуациями граждан и бизнес-ситуациями работодателей. Таким образом, обращаясь в Кадровый центр, граждане и работодатели, получают полную информацию не только об услугах службы занятости, но и услугах других ведомств. Исходя из запросов расширяется перечень услуг, предоставляемых клиентам, и даже осуществляется их индивидуальное сопровождение.

В настоящее время в Кадровом центре «Работа России» разрабатываются и проходят апробацию такие новые жизненные и бизнес-ситуации, как «Содействие трудоустройству инвалидов, нуждающихся в сопровождении при содействии занятости»; «Организация занятости несовершеннолетних граждан, состоящих на учете в областном межведомственном программном комплексе «Банк данных семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении»; «Стажировка выпускников и граждан, ищущих работу, как эффективный инструмент кадровой политики»; «Профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование граждан с учетом потребности работодателя».


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27 октября в 14:35, просмотров: 69, комментариев: 0
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