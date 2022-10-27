Тюменская область входит в топ лучших регионов России по научно-технологическому развитию

Тюменская область вошла в десятку лучших Рейтинга российских регионов по научно-технологическому развитию в 2021 года. Регион занял девятое место по результатам исследования, в котором учитывались данные, характеризующие человеческие ресурсы и материально-техническую базу, задействованные в сфере науки и технологий, а также масштаб и эффективность научно-технологической деятельности.

В департаменте образования и науки Тюменской области считают, что улучшение позиций региона в данной сфере не случайно – в области уделяется большое внимание развитию науки и технологий.

Значительное влияние на научно-технологический прогресс региона оказывает деятельность Западно-Сибирского НОЦ, которым уже разработан и внедрён ряд конкурентоспособных технологий. Кроме того, Торгово-промышленной палатой Тюменской области и АНО «Агентством развития научно-образовательных проектов» в октябре 2022 года подписано соглашение о сотрудничестве.

В 2021 научная инфраструктура области пополнилась новыми молодёжными лабораториями. Например, на базе ТюмГУ созданы лаборатории цифрового катализа и ресурсоэффективных технологий термической переработки биомассы, а на базе ТИУ открылась лаборатория вибрационного и гидродинамического моделирования.

Регион в числе первых вошёл в проект по созданию карбоновых полигонов, предназначенных для мониторинга парниковых газов и создания методики расчетов способности поглощения углерода окружающей средой из атмосферы.

В Тюменской области есть большой потенциал в развитии человеческого капитала, в разработке и реализации инновационных проектов, отвечающих актуальным запросам современного общества. Таким образом, регион готов решать задачи по импортозамещению и формированию технологического суверенитета России.