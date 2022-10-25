89 аспирантов и студентов Тюменской области стали стипендиатами губернатора

Александр Моор вручил удостоверения стипендиатов губернатора Тюменской области 89 аспирантам и студентам. Губернатором учреждены 12 стипендий для аспирантов высших учебных заведений, 40 – для студентов вузов и 37 – для учащихся техникумов и коллежей.

Глава региона обратился к стипендиатам: «Ваши трудолюбие, целеустремленность и желание достигать высоких результатов отмечены Тюменской областью». Он отметил, что государство уделяет большое внимание поддержке талантливой молодежи, а регион создает все условия для развития и самореализации студентов. Наша область является активным участником инициатив президентской платформы «Россия – страна возможностей».

«В регионе ежегодно увеличивается количество студентов и молодых специалистов, которые достойно проявляют себя в конкурсах платформы «Россия – страна возможностей» – таких, как «Лидеры России», «Я - Профессионал», Case-In, чемпионатах движения «ВорлдСкиллс», и многих других. На днях разработана и подписана дорожная карта по расширению нашего взаимодействия. Все это для того, чтобы предоставить вам возможность для раскрытия творческого, интеллектуального и профессионального потенциала» – сказал губернатор.

Особо Александр Моор поблагодарил преподавателей и наставников одаренных учеников. В своем выступлении ректор Тюменского индустриального университета, председатель регионального Совета ректоров вузов Вероника Ефремова выразила благодарность губернатору и правительству Тюменской области за поддержку талантливых студентов. Стипендиатам она пожелала успехов в дальнейшем профессиональном и личностном развитии.

Председатель Совета директоров профессиональных образовательных организаций Тюменской области, директор Ишимского многопрофильного колледжа Сергей Конев сказал новым стипендиатам: «Мы живем в уникальном регионе, где губернатор и правительство уделяют огромное внимание инвестициям в человеческий потенциал. Желаю вам, чтобы стипендия главы региона стала ступенькой к дальнейшим научным и творческим достижениям».

Студентка Тюменского индустриального университета Виктория Велижанина от лица всех стипендиатов поблагодарила главу региона за высокую оценку их успехов, подчеркнув, что такое признание и губернаторские стипендии – очень хороший стимул для развития.

В заключение Александр Моор напомнил, что в Тюменской области появляются новые предприятия, реализуются десятки крупных инвестпроектов, которые нуждаются в высококвалифицированных специалистах, и выразил уверенность,что каждый из стипендиатов будет востребован.

За двадцать с лишним лет существования губернаторских стипендий их получили свыше двух тысяч талантливых молодых людей.