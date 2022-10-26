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​Александр Моор: «Главным приоритетом является сохранение общегражданского единства»

Александр Моор отметим растущую роль общественных и религиозных организаций в сохранении общегражданского единства

​Александр Моор: «Главным приоритетом является сохранение общегражданского единства»
Фото: admtyumen.ru

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел заседание регионального Координационного совета по вопросам гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений. Глава региона отметим растущую роль общественных и религиозных организаций в сохранении общегражданского единства.

«Наша страна ежедневно подвергается давлению внешних сил, и, в связи с этим, главным приоритетом является сохранение общегражданского единства, противодействие попыткам расшатать внутриполитическую стабильность», – приводит слова Александр Моора пресс-служба губернатора.

Главными темами для обсуждения стали помощь людям, прибывающим в регион жителям Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей, а также поддержка военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

Работа по оказанию помощи временным переселенцам строится на основе межведомственного взаимодействия и активного участия гражданского общества, отметил директор областного департамента социального развития Дмитрий Грамотин. Он также сообщил: «В трех действующих в регионе пунктах временного размещения проживают в настоящее время 234 человека, они обеспечены трехразовым горячим питанием».

Дети прибывших в регион продолжают обучение в Тюменской области: 79 - устроены в детские сады, 154 – в школы, 17 – в учреждения среднего профессионального образования. В нашем регионе 909 человек получили медицинскую помощь, 140 человек были трудоустроены. Гуманитарную помощь жителям Донбасса оказали более 20 национальных общественных объединений.

В Тюменской области разработан и действует целый комплекс мер по поддержке военнослужащих и их семей.

О ситуации в сфере государственно-конфессиональных отношений и об исполнении требований по антитеррористической защищенности религиозных объектов доложили председатель комитета по делам национальностей Тюменской области Владислав Чернов и представители религиозных организаций.

Сохранение этнокультурного и языкового многообразия Российской Федерации по-прежнему остается актуальной задачей. Директор областного департамента образования и науки Алексей Райдер и председатель областного Центра культуры и творчества финно-угорских народов Любовь Собянина рассказали о реализации плана основных мероприятий по проведению в области Международного десятилетия (2022-2032) языков коренных народов.

В Тюмени в парке «Гилевская роща» уже состоялся праздник «Тайны народов Севера», в археологическом музее-заповеднике на озере Андреевском - концертная программа «Тутанг ратхар».

В ноябре тюменская делегация примет участие в Межрегиональном фестивале национальных традиций и народного творчества коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России «Синилгэн». Запланировано проведение Дней культуры финно-угорских и самодийских народов в Тюменской области.

В заключении заседания губернатор поблагодарил всех членов Координационного совета за продуктивную работу и готовность к сотрудничеству, подчеркнув, что в сегодняшних условиях возрастает роль общественных и религиозных организаций в обеспечении социально-политической стабильности.


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Сегодня в 14:19, просмотров: 86, комментариев: 0
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