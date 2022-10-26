Два новых варианта коронавируса обнаружили в России, в том числе выделившийся из «омикрона» штамм «цербер». Об этом со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову передает «РИА Новости».

«На прошедшей неделе мы выявили два новых для РФ геноварианта — это BQ.1 и BQ.1.1 ("цербер")», — сказала Попова.

Она не исключила, что в дальнейшем штаммы распространятся по стране. По словам главы Роспотребнадзора, некоторый подъем заболеваемости ковидом может произойти к концу осени. Однако угрожающим он не будет, поэтому новых ограничений в связи с эпидобстановкой не ожидается.

Ранее Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) сообщил о новом подварианте омикрон-штамма коронавируса — BQ.1 и его разновидности BQ1.1. В заявлении уточнялось, что странами ЕЭЗ с наибольшим количеством образцов нового подварианта стали Франция (19%), Бельгия (9%), Ирландия (7%), Нидерланды (6%) и Италия (5%).

20 октября Роспотребнадзор отменил ПЦР-тестирование для непривитых россиян при въезде в страну. Теперь гражданам России, прибывающим на территорию страны, больше не нужно в течение трех календарных дней со дня прибытия сдавать ПЦР-тест на коронавирус.