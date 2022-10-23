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Дед Мороз отправился в путешествие по России на сказочном поезде

Дед Мороз отправился из Великого Устюга в большое путешествие по России

Дед Мороз отправился в путешествие по России на сказочном поезде
Фото: pixabay

Дед Мороз отправился из Великого Устюга в большое путешествие по России. Он проедет на сказочном поезде через 100 городов страны. Возвращение в Великий Устюг запланировано на 14 января 2023 года.

Проект «Поезд Деда Мороза» реализуется второй год. Маршрут вырос почти втрое. За 85 дней Дед Мороз проедет более 33 тыс. км и посетит свыше 100 городов, говорится в сообщении на сайте правительства Вологодской области. География поездки – от Великого Устюга до Владивостока и обратно. Поезд встретят города БАМа, обратный путь будет пролегать через Транссиб, Европейскую часть России, Санкт-Петербург и Москву. Везде, где поезд будет делать остановки, запланированы торжественная встреча и праздничные мероприятия с участием зимнего волшебника.

В состав входит 19 вагонов. Здесь есть вагон-резиденция волшебника, вагон-ресторан, вагон с сувенирной лавкой, а также вагоны для проведения игр и квестов.

Всероссийский Дед Мороз живет в своей сказочной вотчине в Великом Устюге в Вологодской области.


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Сегодня в 15:07, просмотров: 24, комментариев: 0
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