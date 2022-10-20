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​Из областного бюджета тюменские мобилизованные получат по 100 тысяч рублей

Александр Моор сообщил, что выплаты получат все мобилизованные

​Из областного бюджета тюменские мобилизованные получат по 100 тысяч рублей
Фото: admtyumen.ru

Чтобы поддержать призывников и их семьи, губернатор Тюменской области Александр Моор принял решение установить разовую выплату для мобилизованных тюменцев.

Каждый житель региона, призванный в ряды Вооруженных сил РФ в рамках частичной мобилизации, получит по 100 тысяч рублей из областного бюджета.

Глава области призвал с пониманием отнестись к возможным ошибкам и трудностям: «Дорогие земляки, частичная мобилизация большой и сложный процесс! Пока формируются подразделения и начинают работать финансовые службы, возможны технические проблемы».

Ранее сообщалось, что для семей мобилизованных граждан в Тюменской области запущена горячая линия, позвонив на которую, родные и близкие наших бойцов могут получить консультацию психолога.

Кроме того, работает сеть центров поддержки семей мобилизованных. В центры можно будет обращаться лично. Опытные психологи, юристы, волонтеры, специалисты по социальной работе и финансам ответят на все вопросы, расскажут о полагающихся льготах.

Напомним, что частичная мобилизация была объявлена в РФ 21 сентября. В Тюмени призывники проходят подготовку на полигоне ТВВИКУ. 10 октября для дополнительной подготовки на полигонах Южного военного округа отправилось первое подразделение мобилизованных жителей Тюменской области. Как отмечал президент РФ, на 14 октября было мобилизовано 222 тысячи россиян, и примерно в течение двух недель, то есть до конца октября, все мобилизационные мероприятия будут завершены.


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20 октября в 17:31, просмотров: 188, комментариев: 0
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