Открытый чемпионат по эстетической гимнастике соберет в Тюмени 300 спортсменок

21 октября в Тюмени состоится Открытый чемпионат и первенство Тюменской области по эстетической гимнастике, - сообщает Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Около 300 спортсменок примут участие в состязаниях из Тюменской, Свердловской, Челябинской областей и Республики Башкортостан. Гимнастки будут выступать нескольких возрастных категориях: 8-10, 10-12, 12-14 лет.

Тюменской области есть чем гордиться в этом виде спорта. Президент областной федерации эстетической гимнастики Евгений Кудашова рассказала: «По результатам областных состязаний формируется сборная команда Тюменской области на 2023 год, которая будет представлять область на окружных и российских стартах. Кстати, наши спортсменки в этом году выиграли чемпионат и первенство УФО во всех возрастных категориях, также стали призёрами всероссийских соревнований. Да и вообще наши сборные на протяжении многих лет входят в десятку сильнейших команд страны».

Эстетическая гимнастика – это стремительно развивающийся в нашей стране вид спорта. Занятия эстетической гимнастикой строятся на базе биологической выносливости, поэтому все упражнения имеют умеренность в нагрузках, много танцевальных элементов. Участники соревнований по эстетической гимнастике – это группа выступающих от 6 до 12 человек, которые представляют целостные композиции под музыку с определенным набором элементов.

Упражнения отличаются художественным выражением, и именно на это обращают внимание судьи, а не на сложность пируэтов. Также особенностью эстетической гимнастики является командная работа, при которой более важна общая композиция номера, а не индивидуальные умения и навыки.

СК «Строймаш» спортивной школы «Прибой» приглашает поболеть за наших юных гимнасток и получить эстетическое удовольствие от завораживающей зрелищности, грациозности и гармоничности этого вида спорта.