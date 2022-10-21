Завершились XXVI Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе на призы Владимира Чебоксарова

21 октября в Тюмени завершились XXVI Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе на призы чемпиона мира и Европы, серебряного призера Олимпийских игр, заслуженного мастера спорта СССР Владимира Чебоксарова.

Соревнования прошли в спорткомплексе «Прибой». 20 октября на торжественном открытии турнира юных спортсменов, их наставников, судей и почетных гостей приветствовал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Губернатор сказал участникам и гостям соревнований: «В рамках форума «Россия – спортивная держава» Тюменская область была отмечена среди лучших регионов страны по количеству жителей, которые систематически занимаются физкультурой и спортом, а также по числу спортивных мероприятий всероссийского уровня. Очень символично, что на этом форуме нашему выдающемуся земляку Владимиру Чебоксарову был вручен орден Дружбы за вклад в развитие спорта».

Впервые этот турнир был проведен в 1995 году и с тех пор стал традиционным. В этом году соревнования приурочены к 45-летию со дня победы Владимира Васильевича Чебоксарова на чемпионате мира в Гетеборге в 1977 году. В Тюмень приехали его друзья по сборной СССР, чемпионы, которые вместе с Чебоксаровым брали золото в Швеции, а также завоёвывали медали на Олимпиаде в Монреале: Алексей Шумаков, Николай Балбошин иФаргат Мустафин.

Владимир Чебоксаровв приветственном словесказал: «Благодарю земляков-тюменцев и всех моих друзей по спорту за поддержку. Спасибо руководству региона за то, что в Тюмени проходит этот турнир, что продолжается добрая и хорошая традиция».

187 борцов 14-15 лет из 22 регионов страны боролись за победу в 15-ти весовых категориях. Это был турнир высокого всероссийского уровня, победители в каждой категории получили денежные призы.