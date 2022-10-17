Военный комиссар столицы РФ заявил, что москвичи могут не являться в военкоматы по полученным повесткам

Москвичи, которые ранее получили повестки в рамках частичной мобилизации, могут не являться в военкоматы. Об этом сообщил военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев.

«Мы завершаем мероприятия, связанные с призывом по частичной мобилизации. С сегодняшнего дня с 14:00 явка по мобилизационным повесткам не требуется. Дополнительные временные пункты закроются в ближайшее время», - отметил Максим Локтев

Также, военком столицы РФ отметил, что все розыскные мероприятия в отношении уклонистов в Москве будут прекращены с сегодняшнего дня.

Отметим, что ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении частичной мобилизации в столице России.