Больше всего из лекарств Россия поставила другим странам «Спутник V»

Вакцина от коронавируса «Спутник V» названа самым экспортируемым российским препаратом: об этом заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Российская вакцина зарегистрирована в 70 государствах.

«Безусловно, «Спутник» стал самым экспортируемым препаратом за всю историю России. РФПИ создал такую виртуальную фармкомпанию буквально за несколько месяцев и сумел продать на экспорт «Спутник» более чем на 1,3 миллиарда долларов, фактически увеличив экспорт вакцинных препаратов в 20 раз только за счет экспорта «Спутника», — рассказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Клинические испытания препарата проводились в Объединенных Арабских Эмиратах: по мнению эксперта, это стало знаком качества и для Запада, и для Востока.

Напомним, что сейчас привиться «Спутником» можно, минуя шприц с иглой — вакцина выпускается в назальном варианте. В Сургут партии препарата уже прибыли.