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В Минобрнауки утвердили увеличение времени изучения истории России в вузах

Минобрнауки утвердило приказ об усилении изучения в вузах истории России

В Минобрнауки утвердили увеличение времени изучения истории России в вузах
Фото: СурГПУ

Утвержден приказ Минобрнауки об увеличении времени изучения истории России в вузах. Теперь, все студенты, вне зависимости от специализации, с 1 сентября 2023 года будут изучать предмет 144 академических часов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Согласно документу в образовательные стандарты по всем специальностям и направлениям подготовки уровней бакалавриата и специалитета вносятся изменения в части закрепления обязательного изучения дисциплины (модуля) «История России» в объеме не менее 4 зачетных единиц (144 часа), при этом объем контактной работы обучающихся с педагогическими работниками должен составлять в очной форме обучения не менее 80%, в очно-заочной и заочной формах обучения не менее 40% объема», – говорится в сообщении Минобрнауки.

Также, пресс-служба ведомства отмечает, что «повышенное внимание к изучению истории России в вузах позволит противодействовать фальсификации истории в любых ее проявлениях, формировать у студентов чувство патриотизма, гражданственности, уважения к памяти поколений, ответственности за судьбу страны».


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Сегодня в 12:47, просмотров: 123, комментариев: 0
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