Власти Крыма предложили запретить выезд из России военнообязанным

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов сообщил, что парламент полуострова готовит поправки для внесения в федеральный закон о мобилизации. В соответствии с ними предлагается установить запрет на выезд гражданам России, которые состоят или должны состоять на воинском учете.

«Мы предлагаем внести изменения в Федеральный Закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации», в соответствии с которыми установить четкий запрет на выезд гражданина РФ, состоящего или обязанного состоять на воинском учете, за пределы РФ в период общей или частичной мобилизации, либо в военное время без разрешения военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти», - написал Константинов в своем телеграм-канале.

По данным Forbes, после 21 сентября, когда президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию, страну покинули порядка 600 - 700 тыс. граждан. В Кремле эту информацию назвали недостоверной.

В ХМАО, по информации властей, за этот период мобилизовали свыше 2,5 тысячи человек. В региональном правительстве сообщили, что план по мобилизации выполнен. Тем не менее жителям округа продолжают приходить повестки.