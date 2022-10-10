16+
Логотип Сиапресс
USD  61,2475   EUR  59,9756  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

В Госдуме предложили вернуть начальную военную подготовку в школы

В России хотят вернуть начальную военную подготовку в школьную программу

В Госдуме предложили вернуть начальную военную подготовку в школы
Фото: администрация Сургута

Депутаты Государственной думы Яна Лантратова и Владимир Павлов выступили с обращением к министру просвещения России Сергею Кравцову с просьбой вернуть предмет «Начальная военная подготовка» в школьную программу. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на имеющуюся в распоряжении агентства копию обращения госслужащих.

«Уважаемый Сергей Сергеевич, просим вас рассмотреть возможность инициировать возвращение в образовательную программу среднего общего образования учебной дисциплины «Начальная военная подготовка», – говорится в документе.

Чиновники отмечают, что дисциплина проводилась для старшеклассников в СССР почти 60 лет, а уроки велись офицерами, которые поводили строевую подготовку, учили разбирать и собирать оружие и как правильно оказывать медицинскую помощь.


нравится (0) не нравится (1)
Сегодня в 13:28, просмотров: 148, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. СМИ сообщили о брони от мобилизации для сотрудников «Роснефти» в ХМАО 3475
  2. Молодой водитель разбился насмерть на югорской трассе 902
  3. Турнир по фехтованию пройдет в Ханты-Мансийске 717
  4. От Lamborghini за 30 миллионов до ВАЗа с потолком в «сутенерском стиле» // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 537
  5. Сургутянина осудили за мошенничество на сумму более 19 миллионов рублей 438
  6. Сургутянин проведет три года в колонии за хранение патронов 387
  7. Житель Мегиона потерял 89 тысяч кредитных рублей из-за опроса 308
  8. Сургут лидирует по заболеваемости коронавирусом 292
  9. В Нефтеюганском районе автомобиль врезался в столб - погиб пассажир 283
  10. Детский спектакль с отрубанием головы возмутил жителей ЯНАО и напугал их детей 247
  1. СМИ: в Югре начинается вторая волна мобилизации 36268
  2. СМИ сообщили о брони от мобилизации для сотрудников «Роснефти» в ХМАО 3475
  3. Aviaincident: в небе над Югрой опасно сблизились пассажирские лайнеры 2397
  4. Комарова: заседания призывной комиссии в Югре будут проходить в прямом эфире 2263
  5. Полиция Югры поймала 13 девушек легкого поведения 2214
  6. Более 70 ошибочно мобилизованных югорчан вернулись домой 1928
  7. Сургутский журналист найден мертвым у себя дома 1847
  8. ​И кто отменяет культуру? 1763
  9. ​Мобилизация может коснуться и транспорта. Разбираемся, грозит ли «призыв» вашему авто 1739
  10. ​В детском саду в Таиланде произошла стрельба - погибли свыше 30 человек 1716
  1. СМИ: в Югре начинается вторая волна мобилизации 36268
  2. Путин объявил о частичной мобилизации 27910
  3. ​В России все еще существует альтернативная гражданская служба. Разбираемся, работает ли она во время мобилизации 12537
  4. Изменятся ли правила выезда из страны в связи с частичной мобилизацией? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 12278
  5. Ответы на популярные вопросы о частичной мобилизации в РФ // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 8426
  6. Сургутские врачи вылечили пациента от рака последней стадии новыми методами терапии 7366
  7. Сургутские военкоматы не раскрывают деталей мобилизации 6055
  8. В Нефтеюганске поймали двух проституток, отказавшихся возвращать деньги 5585
  9. Два одиночных пикета против мобилизации прошли в Сургуте 4991
  10. Как обезопасить свой телефон от прослушки? // КОНСУЛЬТАЦИЯ СИА-ПРЕСС 4107

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика