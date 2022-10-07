Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

8 октября

Арт-клуб в галерее современного искусства «Стерх»

Место проведения: Галерея современного искусства «Стерх», улица Магистральная 34/1. Время: 17:00.

Выставка современного зарубежного искусства – большая редкость в Сургуте. Куратор выставки Андрей Мартынов (Москва) сформировал выставку специально для показа в галерее «Стерх», включив 12 ярких авторов, творивших последние 40 лет в различных направлениях и разнообразных графических техниках.

Все авторы многократно отмечались призами международного уровня. Представлен широкий спектр печатной графики: ксилография, литография, шелкография, офорт (меццо-тинто и др.). Графические листы – традиционные, абстрактные, концептуальные... Всех их отличает безукоризненное техническое исполнение, с которым сложно конкурировать.

Второй час будет посвящен акустической музыке. «Живая» музыка, не из колонок, звучащая детально и близко к слушателям, часто с премьерами – это особенность арт-клуба галереи «Стерх». Прозвучит программа «Тихая музыка под звёздами» – современные композиторы Японии и Грузии. Будут звучать скрипка Дарьи Запорощенко и рояль (новый инструмент появился в галерее) Юлии Напольской – с видеопроекциями звездного неба.

Телефон для справок: 35-79-28. Цена билета: 200 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Спектакль «Танец с медведем»

Место проведения: Сургутский театр, улица Грибоедова, 12. Время: 19:00.

История сохранения памяти о предках, рассказанная в танце, ярко и убедительно отвечает на вопрос - какую роль играют в нашей жизни семья и малая Родина, почему важно помнить о своих корнях. Это рассказ о чувствах и переживаниях молодых людей в момент их «встречи» с историей собственной семьи, своих предков.

Проект собрал вместе лучших танцоров Сургутского театра и школ современного танца города. Режиссёр-постановщик Дмитрий Масленников, участник шоу «Танцы» на ТНТ и «Танцы. Битва сезонов».

Постановка спектакля «Танец с медведем» – совместный проект с АНО «Теорикон». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Телефон для справок: 53-03-17. Цена билета: от 450 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+

Концерт «ROCK В НЕВЕСОМОСТИ»

Место проведения: ДК Невесомость, проспект Мира, 33/1. Время: 20:00.

Большой и мощный рок-концерт трёх матерых монстров сургутского рока: угарных инструментальных музыкальных хулиганов MR.LOBSTER, драйвовых панк-рокеров LIGHT FUTURE и веселых, энергичных рокенролльщиков UNCLE JOHNNY. Бонус для выживших – экспериментальный нойз-эмбиент сет от дуэта ОЧКИ ЗДОРОВЬЯ.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: предпродажа – 400 рублей, на входе – 500 рублей. 18+

9 октября

Концерт «Мой путь – моя мелодия», посвященный памяти певца Муслима Магомаева

Место проведения: Городской культурный центр «Строитель», улица Сибирская, 2. Время: 16:00.

Всесоюзно известный артист был обладателем голоса, проникающего в душу. Его баритон завораживал бархатистостью, силой, мощью и сочностью. Природный дар Муслима Магомаева позволил завоевать любовь миллионов людей. До сих пор его песни популярны и звучат в эфире радио и телеканалов.

В репертуаре народного артиста было свыше 600 произведений: русские романсы, классические, эстрадные и неаполитанские песни. Многие из них можно услышать в известных советских фильмах.

Концертная программа, подготовленная Городским культурный центром, это дань памяти легенде. Лейтмотивом концерта станут письма великого музыканта, адресованные друзьям и любимой. Популярные произведения из репертуара Магомаева исполнят вокалисты Городского культурного центра совместно с хореографическими коллективами и студентами Сургутского музыкального колледжа.

Телефон для справок: 8 (3462) 24-37-21. Вход на мероприятие по пригласительным. 0+

Музейное занятие «Тишка ищет друзей»

Место проведения: Сургутский краеведческий музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр. Время: 12:00.

Семейный клуб «Музей и Ко» приглашает на музейное занятие «Тишка ищет друзей».

Дети и взрослые отправятся в увлекательное путешествие с ёжиком Тишкой на поиски друзей. Участников ожидает масса интересных открытий и приключений!

Телефон для справок: 90-77-34. Вход на мероприятие по пригласительным. 0+