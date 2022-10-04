Шойгу: более 200 тысяч человек прибыли в войска в рамках частичной мобилизации

В Вооруженные силы России в рамках частичной мобилизации прибыли более 200 тысяч человек. Об этом сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу на селекторном совещании в министерстве.

«На сегодня в Вооруженные силы прибыли свыше 200 тыс. человек [...] Обучение личного состава сформированных подразделений осуществляется на 80 полигонах и в шести учебных центрах», — цитирует министра «РИА Новости».

Шойгу отметил, что военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации, будут направляться в районы проведения специальной военной операции после боевого слаживания и применяться вместе с уже задействованными в СВО подразделениями. Он также уточнил, что ответственным должностным лицам по линии министерства даны поручения обеспечивать мобилизуемых россиян необходимыми комплектами униформы и имуществом, а также производить назначение на соответствующие военные должности.

Президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. По данным властей ХМАО, в округе мобилизовали уже свыше 2,5 тысячи человек. Из них 35 югорчан, мобилизованных по ошибке, вернутся домой.