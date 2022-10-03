ТАСС: полиция попросила СК завести на Ксению Собчак уголовное дело о фейках

Полиция попросила Следственный комитет возбудить уголовное дело в отношении телеведущей Ксении Собчак. В ее действиях стражи правопорядка усмотрели распространение фейков о государственной власти, что грозит лишением свободы до трех лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на неназванного представителя правоохранительных органов.

По данным агентства, просьба полиции связана с уголовным делом о клевете (ч. 2 ст. 128.1 УК), возбужденным после интервью режиссера-документалиста Виталия Манского каналу «Осторожно: Собчак». Он заявил в интервью, что на Московском международном кинофестивале (ММКФ), президентом которого является Никита Михалков, «воруется» не менее 85% бюджета.

Собчак допросили в качестве свидетеля. По словам источника ТАСС, она сказала, что «готова сама за все ответить, так как никаких администраторов ресурса, где вышел фейк, редакторов или режиссеров у этого материала нет». «В связи с этим дознаватели усмотрели в действиях журналистки состав преступления, предусмотренного ст. 207.3», — добавил собеседник агентства.

Принять решение о возбуждении или отказе в возбуждении дела в отношении Ксении Собчак следователи должны в течение месяца.