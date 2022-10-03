Свыше 20% россиян заявили о снижении накоплений за последние полгода

21% россиян зафиксировали сокращение накоплений после начала военной спецоперации и ввода западных санкций. У 5% граждан страны накопления, напротив, выросли. Об этом следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного в рамках совместного проекта с РБК.

39% респондентов не увидели существенных перемен в благосостоянии, а 34% опрошенных признались, что не имели накоплений ни до начала кризиса, ни сейчас.

Согласно результатам опроса, больше остальных пострадали россияне 25–34 лет — среди них 34% сообщили об уменьшении накопленных сумм. Среди россиян в возрасте 35–44 лет таких оказалось 27%. В обеих группах доля респондентов без сбережений одинакова — 28%. Среди россиян старше 60 лет только 12% зафиксировали уменьшение накоплений, но 44% опрошенных этого возраста изначально их не имели.

«Кризис повлиял на граждан пропорционально их достатку — чем лучше респонденты оценивали материальное положение своих семей, тем ниже в этих группах доля тех, кто столкнулся с потерей части сбережений. Среди членов семей с хорошим достатком таких всего 8%. В группе семей со средними доходами — 22%, а с низкими — уже 33%», - отмечает издание.

Телефонный опрос проводился 2 сентября. В нем приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.