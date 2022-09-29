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Вячеслав Володин сообщил о запрете выезда с места жительства россиянам, состоящим на воинском учете

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о запрете выезда с места жительства военнообязанным россиянам

Вячеслав Володин сообщил о запрете выезда с места жительства россиянам, состоящим на воинском учете
Фото: zspo.ru

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин заявил о запрете выезда с места жительства россиянам, состоящим на воинском учете без разрешения военных комиссариатов. Об этом председатель Госдумы сообщил в своем телеграм-канале.

«Обращаю ваше внимание, согласно 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов (статья 21). Такая норма закона есть, и ей должны руководствоваться все военнообязанные», – написал Вячеслав Володин.

Ранее в Госдуме перенесли внеплановое заседание на 3 октября.


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Сегодня в 12:00, просмотров: 105, комментариев: 0
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