Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о запрете выезда с места жительства военнообязанным россиянам

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин заявил о запрете выезда с места жительства россиянам, состоящим на воинском учете без разрешения военных комиссариатов. Об этом председатель Госдумы сообщил в своем телеграм-канале.

«Обращаю ваше внимание, согласно 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов (статья 21). Такая норма закона есть, и ей должны руководствоваться все военнообязанные», – написал Вячеслав Володин.

Ранее в Госдуме перенесли внеплановое заседание на 3 октября.