​Минцифры РФ опубликовало перечень специальностей, специалистов которых могут не призвать

Минцифры опубликовало список из 195 специальностей, которым рекомендована отсрочка от частичной мобилизации. В их состав вошли сферы медиа, связи и IТ. Перечень опубликован в официальных соцсетях ведомства.

Также министерство опубликовало форму подтверждения соответствия сотрудника требованиям для непривлечения к службе в рамках частичной мобилизации. К нему необходимо прикрепить подтверждение соответствия работника необходимым требованиям, заверенную электронной подписью гендиректора организации.