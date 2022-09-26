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​Губернатор Тюменской области Александр Моор обратился к землякам

Александр Моор рассказал о ходе частичной мобилизации в Тюменской области

​Губернатор Тюменской области Александр Моор обратился к землякам
Фото: admtyumen.ru

25 сентября пресс-служба губернатора Тюменской области опубликовала видеообращение главы региона к землякам.

Александр Моор сообщил, что в рамках частичной мобилизации, объявленной указом президента России, на военную службу будет призвана лишь небольшая часть жителей региона, которые находятся в запасе.

Глава области не стал скрывать: «Есть случаи, когда повестку получили люди, которые не подходят под критерии, обозначенные президентом России, и не должны быть мобилизованы. Под моим руководством, вместе с сотрудниками военкоматов и муниципальных органов власти, мы проводим работу по исправлению ситуации».

Призывные комиссии усилены сотрудниками муниципальных администраций, изменен алгоритм взаимодействия между военкоматами, региональными и местными органами власти.

В настоящее время проводится тщательная проверка документов жителей региона, которым предстоит направить повестки, также проверяются документы тех, кто уже приходит на призывные пункты.

Александр Моор заверил: «Мы завершили работу по проверке документов людей, которые прибыли в воинские части. Те из них, кто не соответствует критериям призыва, уже возвращаются домой».

Губернатор призвал не волноваться тех жителей региона, кто получил повестки, и явится в назначенное время в военкоматы, взяв с собой все документы. Они будут тщательно изучены. В случае болезни или при наличии других причин, предусмотренных законом и препятствующих прохождению военной службы, граждане не подлежат мобилизации.

«В эти дни я общался с нашими земляками, которые добровольно пришли на военную службу или были мобилизованы. У всех высокий боевой дух. Они верят в себя и нашу победу», – заключил свое обращение глава области.


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Сегодня в 09:29, просмотров: 71, комментариев: 0
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