РФ лидирует в списке стран по неравенству благосостояния

В России 1% населения принадлежат почти 60% национального богатства. Об этом сообщается в опубликованном годовом отчете «Global Wealth Report 2022» от банка Credit Suisse.

Данный показатель в РФ выше, чем у других стран. Например, в США, Китае и Индии доля распределения богатств среди населения колеблется от 30 до 40%, а Япония находится на последнем месте с показателем 18,7%.

Отметим, что по коэффициенту Джини, согласно которому оценивается статистический показатель степени экономического неравенства в обществе, Россия уступает только Бразилии.