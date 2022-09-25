Президент РФ подписал указ об отсрочке от призыва студентов очной и очно-заочной формы обучения

Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации для студентов. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Установить, что отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется студентам, обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в государственных образовательных организациях, в научных организациях и получающим образование соответствующего уровня впервые», - отмечается в указе.

Ранее Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране.