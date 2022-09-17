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Умер режиссер фильмов о Шерлоке Холмсе Игорь Масленников

Режиссер фильмов о Шерлоке Холмсе Игорь Масленников умер на 91-м году жизни

Умер режиссер фильмов о Шерлоке Холмсе Игорь Масленников
Фото: Legion-Media

Советский и российский режиссер, создатель серии фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» Игорь Масленников умер в возрасте 90 лет. О его смерти сообщил союз кинематографистов России.

«Игорь Масленников скончался, нам позвонила утром его дочь», — сказал ТАСС представитель организации. По его словам, похороны организует союз кинематографистов Санкт-Петербурга.

Игорь Масленников родился в 1931 году в Нижнем Новгороде. Окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета. Его дебютом в кинематографе стал фильм «Личная жизнь Кузяева Валентина», а широкую известность принес цикл телевизионных фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Также Игорь Масленников снял такие картины, как «Зимняя вишня», «Сентиментальный роман» и «Пиковая дама».


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Сегодня в 15:41, просмотров: 72, комментариев: 0
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