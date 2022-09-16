16+
Логотип Сиапресс
USD  59,6663   EUR  59,6196  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

В 35 раз увеличился ввоз казахских автомобилей в «тюменскую матрешку»

Жители Тюменской области стали значительно чаще отдавать предпочтение авто из Казахстана

В 35 раз увеличился ввоз казахских автомобилей в «тюменскую матрешку»
Фото: unshplash.com

В «тюменскую матрешку» в 35 раз чаще, чем в прошлом году, стали ввозить авто из Казахстана. По информации таможни, из соседнего государства прибыли на юг Тюменской области 334 транспортных средства, 84 – в Курганскую область, 63 - в ХМАО-Югру и 11 на Ямал. Беларусь и Киргизия на втором и третьем местах рейтинга.

В топе торговых марок ввозимых машин TOYOTA LAND CRUISER, HYUNDAI SANTA FE, MITSUBISHI PAJERO, HYUNDAI SONATA, HYUNDAI TUCSON и KIA SPORTAGE.

Это связано с тем, что в отношении автомобилей из Казахстана, имеющих статус товаров ЕАЭС, таможенная пошлина не взимается. В таможенный орган уплачивается только утилизационный сбор.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:35, просмотров: 99, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Сургутские собственники завышают цену своих квартир — наценки доходят до миллиона 620
  2. Два дачных кооператива под Сургутом проверяют на наличие сибирской язвы из-за найденных останков скота 615
  3. В Сургуте вновь ремонтируют центральную кольцевую развязку, но уже на другом участке 591
  4. В Сургуте построят причал и бухту для яхт 557
  5. 2 миллиона заработали мошенники на югорчанах за сутки 519
  6. Таксисты Нефтеюганска пополнили кошельки мошенников на 62 тысяч рублей 514
  7. ​После перенесенного ковида можно и нужно пройти углубленную диспансеризацию. Где и как это сделать 486
  8. Александр Бастрыкин поручил проверить работы югорских следователей 466
  9. Сургут принял 19 заседание Координационного совета 460
  10. Вор из Нижневартовска сам открыл полицейским калитку чужого дома 457
  1. ​Сургутские врачи рассказали о программе диспансеризации населения 2220
  2. Третья смена 1951
  3. ​Новая дорога продолжит Никольскую улицу в Сургуте 1838
  4. Ушла эпоха: в Сургуте приступили к сносу недостроя на Энергетиков 1654
  5. ​С нашим топорным подходом от уроков патриотизма в школах толку не будет. Все закончится формализмом 1635
  6. ​Корона наступает? В Югре растет число новых заболевших 1634
  7. ​Сургутский школьник предложил плавить снег энергией ГРЭС 1601
  8. ​«Эпоха стагнации в российской космонавтике завершена, но радоваться не стоит. Потому что начинается деградация» 1492
  9. ​Молдавия возобновляет авиасообщение с Россией с 1 октября 1487
  10. ​Некоторые думают: если просто ограничить продажу алкоголя, это решит проблему бытового пьянства. Это не так 1486
  1. Подача отопления в Сургуте начнется с понедельника и продлится пять дней 6594
  2. Как 37 лет назад Горбачёв в Сургут приезжал 4678
  3. ​Сбежавших в ХМАО подростков нашли почти за полторы тысячи километров от дома 3900
  4. В ДТП погибла директор популярной в Сургуте клиники красоты 3888
  5. Районный парикмахер 3802
  6. ​Елена Шумакова — про новое «Утро» молодежной политики Югры 3470
  7. ​Снег не за горами. На Югру надвигаются холода 3249
  8. В Сургуте ищут мужчину, который приехал в город на заработки и стал бездомным 2954
  9. ​В Сургуте построят большую мечеть за полмиллиарда рублей 2684
  10. На югорском месторождении заметили стаю волков 2634

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика