Одной из статуй в Летнем саду Санкт-Петербурга пририсовали глаза — заведено уголовное дело

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело: полиция ищет человека, который пририсовал копии скульптуры «Петрония Прима» в Летнем саду косые глаза.

Несмотря на то, что это не подлинник, стоит скульптура все-таки дорого — дорогим стал и ремонт: глаза стерли за 16,5 тысячи рублей.

Отметим, что глаза нарисовали в начале сентября: 6-го числа пресс-служба Русского музея сообщила о факте вандализма. «Неизвестный нарисовал скульптуре глаза, — говорят сотрудники музея. — Возможно, злоумышленнику показалось это смешной шуткой. Мы хотим очередной раз напомнить: скульптуры в Летнем саду — это дорогостоящие копии подлинных скульптур, сохраняющие композицию Летнего сада. Очистка мрамора, даже искусственного, — непростое дело».

Шутка показалась несмешной и прокуратуре, которая немедленно затеяла проверку по этому делу.